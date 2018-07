Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, vineri, cu privire la respingerea candidaturilor pentru sefia Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), ca probabil ministrul Justitiei, Tudorel Toader, asteapta ca unul dintre "cavalerii apocalipsei justitiei", respectiv Florin Iordache, Serban Nicolae…

- Presedintele Comisiei juridice a Camerei Deputatilor, deputatul PSD Eugen Nicolicea, a declarat vineri ca opinia preliminara a Comisiei de la Venetia cu privire la modificarea legilor justitiei este un draft (ciorna) si contrazice un raport al acestui for referitor la standardele europene privind independenta…

- Presedintele Comisiei juridice a Camerei Deputatilor, deputatul PSD Eugen Nicolicea, a declarat vineri ca opinia preliminara a Comisiei de la Venetia cu privire la modificarea legilor justitiei este un draft si contrazice un raport al acestui for referitor la standardele europene privind independenta…

- Presedintele Comisiei juridice a Camerei Deputatilor, deputatul PSD Eugen Nicolicea, a declarat vineri ca opinia preliminara a Comisiei de la Venetia cu privire la modificarea legilor justitiei este un draft si contrazice un raport al acestui for referitor la standardele europene privind independenta…

- Presedintele Comisiei juridice din Camera Deputatilor, Eugen Nicolicea, a declarat pentru News.ro ca decretul de revocare din functie a sefei DNA a fost semnat cu o intarziere de 30 de zile. El spune ca dcretul avea o semnificatie "extraordinara" pentru ca si pe viitor ar fi putut presedintele sa…

- Potrivit prevederilor legale, sesiunea parlamentara ordinara s-a incheiat in 30 iunie. Decizia convocarii Camerei Deputatilor in sesiune extraordinara in perioada 2 - 19 iulie a fost luata de Biroul permanent. Conform regulamentului, Camera Deputatilor se intruneste si in sesiuni extraordinare la cererea…

- Procurorul Mircea Negulescu, zis și 'Portocala', a reactionat joi, la miezul noptii, la Realitatea TV, la putin timp dupa ce ministrul Justitiei, Tudorel Toader, confirmase ca acesta facuse un denunț impotriva șefei sale, procurorul sef al DNA, Laura Codruța Kovesi.„Nu ințeleg de ce domnul…

- Camera Deputaților: Moțiune simpla pe sanatate Situatia din sistemul sanitar se va afla, astazi, si în atentia deputatilor. Acestia dezbat motiunea prin care opozitia cere demisia ministrului sanatatii, Sorina Pintea, criticata pentru mai multe probleme, cum ar fi plafonarea sporurilor…