Reacția lui Elon Musk după accidentul Tesla în care au murit două persoane Dupa ce doi barbati au murit în accidentul unei masini Tesla despre care politia spune ca nu era condusa de nimeni, Elon Musk, a declarat ca vehiculul nu avea activat sistemul de pilot automat, conform primelor informatii, relateaza BBC și Agerpres.



&"Înregistrarile de date recuperate pâna acum arata ca functia de pilot automat nu era activata&", a scris luni Musk pe Twitter, în prima reactie a campaniei la accidentul produs sâmbata în Texas.



Politia a transmis ca, pe baza investigatiilor preliminare, este &"sigura în proportie de 99,9%&"… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce doi barbati au murit in accidentul unei masini Tesla despre care politia spune ca nu era condusa de nimeni, seful companiei, Elon Musk, a declarat ca vehiculul nu avea activat sistemul de pilot automat, conform primelor informatii, relateaza DPA. "Inregistrarile de date recuperate…

- Tesla anunta deschiderea celei de-a doua statii de incarcare Supercharger din Romania. Precum statia de la Timisoara, noua statie Supercharger de la Bucuresti va avea sase fluxuri de incarcare cu o capacitate maxima de incarcare de 250 kW. Noua statia de incarcare este functionala 24 de ore…

- Doi barbati au murit in urma accidentului, sambata noaptea. Potrivit multiplelor declaratii facute de politisti, se pare ca nimeni nu se afla la volanul automobilului Tesla. Vehiculul electric, un Tesla 2019 Model S, s-a ciocnit de un copac si a luat foc. O persoana a fost gasita pe scaunul pasagerului…

- Doi oameni au murit intr-un accident cu o masina Tesla in Texas. Aparent, autoturismul era pe pilot automat. Politia nu a gasit pe nimeni pe locul șoferului. Mașina a iesit de pe sosea, a lovit un copac si a izbucnit in flacari. Circula cu viteza mare si nu a reusit sa ia corect o curba. Patru ore le-a…

- Accidentul s-a produs langa The Woodlands. Mașina a luat foc dupa ce a lovit copacul.Doi barbati au murit in statul american Texas in accidentul unei masini Tesla despre care politia spune ca era pe pilot automat, au relatat duminica media din SUA, preluate de DPA.Unul dintre barbati se afla pe locul…

- In 2020, Tesla a anunțat ca urmatoarea sa uzina va fi construita in localitatea Austin din statul american Texas. Cel mai important model care va fi produs la viitoarea uzina din Texas va fi pick-up-ul electric Cybertruck, pentru care livrarile vor incepe in cursul anului 2021. Elon Musk a scris pe…

- In plina stare de urgența, provocata de pandemia de coronavirus, cand Poliția și Armata erau in strada pentru a impune restricțiile de circulație, directorul de la Piețe SA, Ioan Nasleu, a trimis mașina de la societatea municipalitații, cu doi angajați, de la Timișoara la București pentru a o transporta…

- Compania condusa de Elon Musk și-a deschis oficial biroul din București. Tesla va avea in Romania 6 angajați, și iși propuna sa construiasca stații proprii de incarcare a mașinilor electrice in orașele mari, București, Timișoara, Sibiu și Pitești. De asemenea, compania ar putea sa se extinda și in Craiova…