- Inotatorul piteștean Robert Glința a incheiat cursa de 50 m spate a Mondialelor de la Budapesta pe locul 4, cu timpul de 24.57. Sportivul roman a fost la egalitate cu grecul Apostolos Christou. Titlul mondial a revenit deținatorului recordului mondial pe aceasta distanța, Hunter Armstrong (SUA), cu…

- Nadia Comaneci l-a felicitat pe David Popovici pentru medaliile de aur caștigate la Campionatul Mondial de natație de la Budapesta. Fosta mare gimnasta a transmis un mesaj pe Instagram pentru sportivul in varsta de 17 ani și a povestit cand l-a intalnit pentru prima data. „Cu ani in urma, am avut deosebita…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a felicitat miercuri seara pe tanarul sportiv David Popovici pentru titlul mondial obtinut in proba de inot de 100 de metri liber. „O noua performanta de exceptie pentru David Popovici, care a castigat titlul mondial si la proba de 100 de metri liber. Felicitari, David”,…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, l-a felicitat, luni seara, pe David Popovici, devenit campion mondial la 200 metri liber. ”Ai oferit astazi multe emotii si bucurii tuturor romanilor si ai scris o noua pagina in istoria sportului romanesc. Felicitari, David Popovici, pentru performanta extraordinara…

- Ministrul Sportului, Eduard Novak, s-a aratat impresionat de performanța reușita de inotatorul David Popovici, luni, la Campionatele Mondiale de natatie de la Budapesta. ‘‘Fenomenal acest sportiv! Toate inimile Romaniei au batut azi in pieptul lui si i-au dat putere! David Popovici este primul nostru…

- Inotatorul roman Robert Glinta s-a clasat pe locul 8, ultimul, in finala probei de 100 m spate, luni seara, la Campionatele Mondiale de natatie de la Budapesta, anunța agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Inotatorul roman David Popovici a stabilit duminica cel mai bun al semifinalelor probei de 200 de metri liber de la Campionatul Mondial de natație de la Budapesta. Cu aceasta performanța cu care s-a calificat in finala probei, romanul de 17 ani a stabilit și un nou record mondial al junirorilor, relateaza…

- Inotatorul roman Robert Glinta a castigat proba de 50 m spate, duminica, in cadrul reuniunii internationale Malmsten Swim Open Stockholm. Glinta a fost cronometrat cu timpul de 24 sec 49/100 in finala, fiind urmat de grecul Apostolos Christou, la 49/100, si de israelianul David Gerchik, la 1 sec 03/100.…