Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de azi, municipiul Dej a intrat in scenariul roșu, dupa ce rata infectarilor noi cu Covid-19 a depașit pragul de 3 la mia de locuitori. Daca ieri, 21 septembrie, incidența era la 2,90 la mie, astazi, aceasta a ajuns la 3,05. Potrivit reglementarilor in vigoare, la depașirea acestui prag, in…

- Rata de incidenței cazurilor de COVID in București a trecut de pragul de trei cazuri la o mie de locuitori, conform Prefecturii București. Potrivit Hotararii de Guvern din 17 septembrie, certificatul verde digital a devenit obligatoriu in toate zonele unde rata de infectare depașește 3 cazuri la mia…

- Capitala intra in scenariul roșu. Rata de infectare cu Covid-19 in București este, miercuri, de 3,3 la mia de locuitori. Prefectul Capitalei, Antonela Ghița, a transmis, miercuri, ca rata de infectare in București este de 3,3 la mia de locuitori. In scenariul roșu, accesul la mai multe activitați se…

- Al treilea județ care intra in scenariul roșu este Timiș. Se mai afla in acest scenariu județele Ilfov și Satu Mare. Cea mai mare incidența se inregistreaza in județul Ilfov – 3,39 la mie. Urmeaza Satu Mare, cu 3,33 la mie. Cu o rata de infectare de 2,91 la mie, și Capitala se apropie de scenariul roșu.…

- Florin Citu este de acord cu certificatul verde pentru vaccinare si doreste implementarea acestuia chiar si pentru Congresul PNL. Delegatii la Congresul Partidului National Liberal (PNL) vor putea participa la evenomentul din 25 septembrie doar cu certificatul verde COVID, daca rata de infectare in…

- Delegatii la Congresul Partidului National Liberal (PNL) vor putea participa la lucrari doar cu certificatul verde COVID, daca rata de infectare in Capitala va depasi, pe 25 septembrie, trei cazuri la 1.000 de locuitori, a anuntat, vineri, la Targu Mures, premierul Florin Citu. "Este exact…

- Delegatii la Congresul Partidului National Liberal (PNL) vor putea participa la lucrari doar cu certificatul verde COVID, daca rata de infectare in Capitala va depasi, pe 25 septembrie, trei cazuri la 1.000 de locuitori, a anuntat, vineri, la Targu Mures, premierul Florin Citu. "Este exact…

- O ancheta Digi24 dezvaluie o rețea de falsificatori de certificate de vaccinare. Un jurnalist Digi24 a descoperit, in rețeaua ruseasca Telegram, un grup cu peste 600 de membri in care se face trafic cu documente care atesta in fals vaccinarea. Traficanții ne-au dat documente care sa treaca de filtrele…