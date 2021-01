Stiri pe aceeasi tema

- Camera Reprezentantilor a votat punerea sub acuzare a presedintelui in exercitiu, Donald Trump, pentru "incitare la insurectie" in cursul asaltului partizanilor sai asupra Capitoliului la 6 ianuarie. Votul asupra acestui "impeachment" face din Donald Trump primul presedinte din istoria SUA…

- Camera Reprezentantilor a inceput votul privind punerea sub acuzare a presedintelui in exercitiu, Donald Trump, pentru "incitare la insurectie" in cursul asaltului partizanilor sai asupra Capitoliului la 6 ianuarie, anunta agentiile internationale de presa. Actul acestui "impeachment"…

- Camera Reprezentantilor dezbate miercuri o noua punere sub acuzare a presedintelui in exercitiu Donald Trump, care ar putea intra in istorie ca singurul presedinte american care a fost supus de doua ori unei proceduri de destituire, scrie AFP. Dupa cum prevede Constitutia, Congresul il poate revoca…

- Cu doar o saptamana inainte de incheierea oficiala a mandatului sau, Donald Trump risca o noua procedura de destituire. Democratii, care au majoritatea in Camera Reprezentantilor, vor sa il puna sub acuzare cat mai repede.

- Camera Reprezentanților a votat, marți noaptea, sa aprobe o rezoluție prin care solicita demiterea președintelui Donald Trump din funcție prin activarea celui de-al 25-lea amendament. Votul se dorește a fi mai mult simbolic, in condițiile in care vicepreședintele Mike Pence a transmis in cursul serii,…

- Partidul Democrat a depus luni, in Camera Reprezentantilor, un act de inculpare a lui Donald Trump, o prima etapa catre deschiderea oficiala, saptamana aceasta, a unei a doua proceduri in vederea destituirii presedintelui american in exercitiu, pe care-l acuza de „incitare la violenta” in cazul luarii…

- Congresul Statelor Unite a votat luni noapte pachetul de ajutor de 892 de miliarde de dolari, dând o gura de oxigen economiei lovite de pandemie și americanilor, dupa luni de inacțiune, transmite Reuters. Se așteapta ca legea ce detaliaza acest pachet de asistența sa fie promulgata rapid…