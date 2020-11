Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Donald Trump spune ca scrutinul prezidențial este departe de a se fi incheiat, dupa ce presa americana a scris ca Joe Biden a caștigat alegerile prezidențiale din 3 noiembrie. Președintele american nu se lasa și spune ca echipa sa de campanie va incepe de luni acțiunile in instanța.…

- Presedintele in exercitiu al SUA, republicanul Donald Trump, a avertizat sambata ca scrutinul prezidential este departe de a se fi incheiat, dupa ce mass media americane l-au declarat castigator al alegerilor din 3 noiembrie pe candidatul democrat Joe Biden, transmite Reuters. Trump a anuntat ca echipa…

- Presedintele in functie al Statelor Unite, Donald Trump , a cerut joi oprirea numararii voturilor, in contextul in care denunta posibile fraude in procesarea buletinelor de vot prin corespondenta. "Opriti numararea voturilor!", a transmis Donald Trump, prin Twitter. "Orice buletin de vot venit dupa…

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca va cere Curtii Supreme sa se implice in alegerile prezidentiale, dar experti in legislatie electorala considera ca s-ar putea ca institutia sa nu fie ultimul arbitru in acest scrutin, transmite Reuters. Experti in legislatia alegerilor au spus…

- Presedintele american Donald Trump a fost testat negativ pentru Covid-19, joi, inainte de dezbaterea prezidentiala finala cu democratul Joe Biden, a declarat seful sau de personal, Mark Meadows, transmite Reuters, potrivit news.ro.Trump a fost spitalizat dupa ce a fost diagnosticat cu noul…

- Candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, a opus luni bilantul foarte grav al pandemiei in Statele Unite afirmatiilor linistitoare ale presedintelui Donald Trump, bolnav de COVID-19, noteaza AFP. "Am vazut un mesaj pe care l-a scris pe Twitter, mi l-au aratat. Spune +Nu lasati COVID sa va controleze…

- Presedintele american Donald Trump a parasit pentru scurt timp spitalul militar Walter Reed din Bethesda, in apropiere de Washington, unde a fost internat vineri pentru a se trata de COVID-19, pentru a-si saluta sustinatorii adunati in apropiere, informeaza AFP, citata de Agerpres. Liderul de la Casa…

- Joseph Biden, candidatul Partidului Democrat în scrutinul prezidential din SUA, are un avans de 10% fata de presedintele Donald Trump în preferintele electorale, iar cei mai multi alegatori cred ca liderul de la Casa Alba ar fi evitat infectarea daca ar fi tratat pandemia cu mai multa seriozitate.Joseph…