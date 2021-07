Stiri pe aceeasi tema

- Inotatotul David Popovici (16 ani) a declarat ca are un viitor stralucitor, dupa rezultatul pbținut marti, in proba de 200 de metri liber, la Jocurile Olimpice de la Tokyo, “Sunt al patrulea cel mai bun din lume. Am indraznit sa visez la o medalie, dar nu acesta a fost scopul si primul gand cu care…

- Locul patru in proba de 200 m liber, la Jocurile Olimpice de la Tokyo, este un rezultat excelent pentru un inotator de 16 ani, David Popovici, care are toate calitatile de a deveni un superstar al bazinului, dar ramane insa si o umbra de regret ca nu a profitat de ocazie si nu a smuls medalia de…

- Marian Dragulescu este cel mai titrat gimnast roman. Campionul a anunțat ca in acest an se va retrage din gimnastica. Anunțul vine la doar o zi dupa ce sportivul de 40 de ani a inceput aventura de la Jocurile Olimpice cu stangul. Marian Dragulescu a ratat, sambata, 24 iulie, calificarea in finala la…

- Sportivul roman David Popovici a cucerit, duminica seara, medalia de aur in proba de 50 m liber, la Campionatele Europene de inot pentru juniori de la Roma, cu timpul de 22 sec 22/100. Popovici, sportiv calificat la JO de la Tokyo, a fost urmat in clasamentul final de rusul Nikita Cernousov, 22 sec…

- Sportivul roman David Popovici a cucerit medalia de aur in proba de 200 metri liber, sambata, la Campionatele Europene de inot pentru juniori de la Roma, informeaza Gazeta Sporturilor . David Popovici, 16 ani, a castigat finala de la 200 metri liber la CE de juniori, dupa ce joi s-a impus in proba de…

