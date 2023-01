Stiri pe aceeasi tema

- Dupa un divorț complicat și multe neințelegeri intre Gabi Badalau și Claudia Patrașcanu, se pare ca artista este gata pentru o noua relație. De curand, fosta soție a omului de afaceri a lasat loc de speculații, caci s-a afișat langa un barbat misterios, pe rețelele de socializare.

- Daca in urma cu cateva saptamani se vehicula ca nepotul lui Gabi Lunca nu poate trai fara Isabela, acum pilotul de raliu o ataca direct. Daniel Onoriu o desființeaza pe fosta iubita, acuzand-o de infidelitate. Declarațiile publice ale barbatului au o tonalitate grava. Sunt informații șocante din interiorul…

- Shakira și Gerard Pique s-au desparțit dupa 12 ani de relație. Cei doi au ales sa mearga pe drumuri separate dupa ce fotbalistul a calcat stramb. Fanii artistei au ramas fara reacție atunci cand au auzit anunțul neașteptat. Cei mai mulți credeau ca povestea acestora nu va ajunge niciodata la final.…

- Sidonia Nedelcu traiește o viața de lux alaturi de noul iubit. Fosta soție a lui Dan Tatoiu a trecut de la elicopterele lui, la mașini. Insa, nu orice mașini, pentru ca paparazzii Spynews.ro au stat pe urmele ei și au surprins-o pe Sidonia in timp ce a coborat dintr-un bolid al carui preț trece de 200.000…

- Petre Roman, care e casatorit din anul 2009 cu Silvia Chifiriuc, s-a interesat de Mioara Roman, fosta lui soție, dupa cum a anunțat Oana, fiica lor, intr-un interviu pentru cancan.ro . In varsta de 82 de ani, aceasta e internata intr-un centru de recuperare, dupa ce in ultima perioada s-a confruntat…

- Deși au avut o relație frumoasa multa vreme, lucrurile nu au mai funcționat intre Daniel Onoriu și fosta sa partenera și au decis sa mearga pe cai separate. Insa, pilotul de curse se pare ca nu se lasa cu una, cu doua și a incalcat ordinul de protecție dat pe numele sau.

- Isabela Onoriu este decisa de divorțeze de fostul campion național la motociclist! Fosta soție a sportivului a declarat, in exclusivitate pentru Click!, ca nu vrea sa auda nici in ruptul capului de o impacare cu Daniel, avand in vedere ca faptul ca acesta s-a afișat recent cu o alta persoana cu care…

- Daniel Onoriu neaga ca ar fi incalat ordinul de protecție, dupa ce soția lui, Isabela, a ajuns de urgența la poliție. In exclusivitate pentru Antena Stars, piltoul a marturisit ca fosta lui partenera l-ar fi inșelat in timpul casniciei. Ce a dezvaluit.