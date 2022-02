Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Prisacariu a profitat de ocazia ca a fost invitata la petrecerea organizata de una dintre bunele ei prietene cu ocazia zilei de naștere, așa ca și-a lasat copilul pe maini bune, și-a luat soțul și au plect sa se distreze. Ei bine insa, fara a se sfii, frumoasa blondina a ținut pasul cu celelalte…

- Dani Oțil se bucura din plin de viața de familie. El are o soție superba și un copil care-i bucura inima. Cei trei locuiesc intr-o vila de lux in Corbeanca, dar Dani Oțil a marturisit, in stilul caracteristic, transformarile in materie de amenajari interioare care au tot avut loc de doi ani incoace,…

- Dani Oțil și Gabriela Prisacariu au trecut printr-o perioada nu tocmai buna zilele acestea, asta dupa ce fiul lor a racit destul de sever și nu s-a simțit deloc bine. Ei bine insa, iata ce fotografie a postat acum prezentatorul TV cu baiețelul lui. Cum se simte micuțul?

- Dani Oțil a anunțat in aceasta dimineața in cadrul emisiunii „Neatza cu Razvan și Dani” ca iși vinde garsoniera. Colegul sau, Razvan Simion, a reacționat imediat și a zis ca o cumpara el, insa raspunsul prietenului sau l-a facut sa dea și alte detalii despre situația lui financiara. De data asta este…

- Dani Oțil și Gabriela Pisacariu au profitat de perioada sarbatorilor de iarna, astfel ca au petrecut foarte mult timp impreuna alaturi de fiul lor. Ei bine, in timp ce se aflau in mașina, frumoasa blondina i-a adresat o intrebare neașteptata soțului ei. Deși era ironica și pusa pe glume, prezentatorul…

- Dani Oțil și Gabriela Prisacariu așteapta cu nerabdare sarbatorile de iarna care se apropie cu pași repezi, mai ales dupa ce au devenit parinți pentru prima data. Fericiți caci in aceasta noapte vine Moș Nicolae, cei doi nu au stat pe ganduri astfel ca s-au pregatit intens. Soția prezentatorului nu…