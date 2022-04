Stiri pe aceeasi tema

- Dani Otil a avut o reactie neasteptata dupa ce sotia sa a facut-o „bunica” pe Mihaela Radulescu. Prezentatorul a fost invitatul special al juriului de la iUmor, iar pe scena a aparut chiar soția sa, Gabriela Prisacariu. Aceasta a pregatit un moment de roast, in care a glumit atat pe seama prezentatorului…

- Gabriela Prisacariu a fost una dintre vedetele invitate sa faca un roast la iUmor, pentru ediția ce va fi difuzata duminica, 17 aprilie. O frantura din momentul soției lui Dani Oțil a aparut deja pe rețelele de socalizare, iar una dintre glumele pe care le-a facut i-a adus critici dure. Este vorba despre…

- In ultima vreme au tot existat zvonuri conform carora Gabriela Prisacariu și Dani Oțil ar fi in prag de divorț. Paparazzii Spynews. ro, site-ul numarul unu de stiri mondene din Romania, au fost pe urmele celor doi și i-au surprins in timp ce se plimbau in mall ca doi indragostiți.

- Gabriela Prisacariu este foarte activa pe paginile de socializare, iar de aceasta data a postat o fotografie intr-o rochie mini. Ce reacție a avut Dani Oțil, dupa ce a vazut imaginea cu partenera lui de viața.

- Dani Oțil și Gabriela Prisacariu vor deveni parinți pentru a doua oara? Topmodelul și-a exprimat dorința de a-i face un frațior sau o surioara micuțului Luca Tiago. Soția matinalului de la Antena 1 a nascut acum 5 luni și deja se gandește la o a doua sarcina. Cum au reacționat prietenii virtuali ai…