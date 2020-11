Stiri pe aceeasi tema

- Casa lui Dani Mocanu a fost percheziționata miercuri dis de dimineața de polițiști și agenți ai trupelor speciale, iar manelistul a filmat, cu camerele de supraveghere, momentul cand oamenii legii intra in casa. Apoi a postat imaginile pe Facebook, unde a facut și un comentariu.Perchezițiile au urmat…

