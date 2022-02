Reacția lui Dan Petrescu, după ce trupele ruse au invadat Ucraina (Video) Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a susținut o conferința de presa, vineri, in care a facut referire și la razboiul din Ucraina. Tehnicianul u se aștepta la conflict și puncteaza ca pacea este cel mai important lucru din lume. „Sunt socat, nu ma asteptam ca in era noastra sa mai inceapa un razboi. Nu am crezut pana in ultimul moment. Nu e bine pentru nimeni, pentru toata Planeta. Sper sa se termine cat mai repede, sa fie pace, pacea e cea mai importanta, mai importanta decat fotbalul, decat orice altceva. Toata lumea e infricosata, speriata si spera sa se termine cat mai repede”, a declarat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

