- Judecatorul Tribunalului Olt ar trebui sa se pronunte astazi, 3 iunie 2020, cu privire la inceperea judecarii pe fond a dosarului crimelor de la Caracal comise de Gheorghe Dinca sau retrimiterea dosarului pentru completarea cercetarilor la procurori, potrivit ziarului Adevarul.Partile implicate in dosar…

- "Este falsa stirea ca sunt cautate, in Spania nu figurau ca disparute, in Italia iar nu erau deloc. Nu figurau cautate sau disparute, statul nu a cautat niciodata pe niciuna. Singurul demers facut de DIICOT a fost sa intrebe daca Dinca are cazier in Italia" , a declarat Alexandru Cumpanasu la Romania…

- Cum ar trebui sa comemoreze autoritatile Ziua Internationala a Copiilor Disparuti. Legea e tot proiect, iar o alta initiativa legislativa, cea pentru instituirea sistemului „Alerta Copil”, e blocata de trei luni la Senat.Astazi este Ziua Internationala a Copiilor Disparuti. Zi in care ar trebui sa…

- La iesirea din sala de judecata, familiile celor doua fete, dar si avocatii angajati, au facut mai multe declaratii in fata jurnalistilor, mentionand care au fost exceptiile si cererile depuse, dar dezvaluind si ce a spus Gheorghe Dinca in sala de judecata. Avocatul familiei Macesanu, Aurel…

- Vlad Enachescu și-a anunțat demisia din funcția de coordonator al compartimentului de handbal din cadrul CSM București. Chiar daca directorul Telekom Sport a facut publica decizia la scurt timp dupa ce FRH a informat ca sezonul actual din handbalul romanesc se incheie fara acordarea titlului de campioana,…

- Alexandru Cumpanasu, presedintele Coalitiei Nationale pentru Modernizarea Romaniei, sustine ca includerea organizatiei in organismul consultativ pe tema fondurilor europene "nu inseamna "cooptarea" in guvern, ci o activitate voluntara, neremunerata si fara calitate oficiala.Alexandru Cumpanasu, presedintele…

- Interlopii din Caracal dadeau petreceri intr-un hotel din oras, la care participau magistrați și polițiști, acuza parintii Alexandrei Maceșanu care au cerut, in luna ianuarie, ca procesul in care e judecat Dinca sa fie stramutat la Tribunalul Mehedinti. Imediat dupa ce Gheorghe Dinca a fost trimis in…

- Gheorghe Dinca si Stefan Risipiteanu, trimisi in judecata in dosarul crimelor din Caracal, raman in arest preventiv, au decis, vineri, magistratii Tribunalului Olt. Cei doi nu au fost duși la instanța, ci...