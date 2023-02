Stiri pe aceeasi tema

- Cristiano Ronaldo a marcat vineri primul sau gol intr-un meci oficial pentru Al-Nassr, starul portughez transformand un penalty in minutul 90+3 al meciului cu Al-Fateh, incheiat 2-2, in etapa a 15-a a campionatului de fotbal al Arabiei Saudite, informeaza presa internationala. Fii la curent cu…

- S-a aflat cine a fost votat omul meciului dupa super-duelul Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo, din Arabia Saudita. Starul portughez a marcat doua goluri in partida amicala de la Riad, dintre PSG și selecționata starurilor de la Al-Hilal și Al-Nassr, caștigata de parizieni cu 5-4. Ronaldo a avut o prestație…

- Cristiano Ronaldo și Lionel Messi se vor duela in partida dintre cei mai buni jucatori de la Al-Hilal și Al-Nassr, și PSG. Meciul va fi in format live text, de la ora 19:00, pe AS.ro. Cristiano Ronaldo va debuta la noua sa echipa. Starul lusitan a fost transferat de Al-Nassr la inceputul anului, insa…

- Cristiano Ronaldo va fi capitan in duelul cu rivalul Lionel Messi. Lusitanul va purta banderola echipei formate din cei mai buni jucatori de la Al-Nassr si Al-Hilal, doua cluburi saudite, care vor intalni Paris Saint-Germain intr-un meci amical. Mult asteptatul duel dintre Cristiano Ronaldo si Lionel…

- Cristiano Ronaldo va debuta in Arabia Saudita, dar nu in tricoul lui Al-Nassr. Rudi Garcia, antrenorul lui Al-Nassr a confirmat ca portughezul va fi titular in super-duelul cu PSG, programat pe 19 ianuarie. Ronaldo nu a jucat pana acum pentru Al-Nassr, el fiind in continuare suspendat dupa un incident…

- Lionel Messi – Cristiano Ronaldo e duelul stelelor, in Arabia Saudita, a fost anuntat oficial de PSG, pe site-ul clubului. Partida va avea loc pe 19 ianuarie. Acesta este data la care campioana Frantei va intalni o echipa formata din jucatori de la Al-Nassr si Al-Hilal. Meciul va avea loc pe 19 ianuarie,…

- Ladislau Boloni a avut prima reactie dupa ce l-a vazut pe Cristiano Ronaldo in tricoul lui Al-Nassr. Antrenorul roman este cel care l-a promovat pe starul fotbalului mondial la prima echipa a lui Sporting Lisabona. A urmat ascensiune fulminanta a atacantului care a castigat de cinci ori Balonul de Aur.…

- Au aparut vesti despre cand va debuta Cristiano Ronaldo la Al-Nassr. Atacantul in varsta de 37 de ani este pregatit sa isi faca aparitia pe teren intr-un derby important din Arabia Saudita. CR7 a semnat un contract urias cu Al-Nassr, valabil pana in 2025, si a devenit cel mai bine platit sportiv. Va…