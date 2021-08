Stiri pe aceeasi tema

- Deniz Giafer, 20 de ani, a devenit titular incontestabil in startul sezonului la Dinamo, fiind integralist in toate cele șase etape de pana acum, iar diseara, de la ora 18:00, se pregatește pentru runda cu FC Argeș. Iata 5 idei expuse de tanarul aparator inaintea confruntarii cu piteștenii. Deniz Giafer:…

- ARAD. Victoria cu FC Voluntari (scor 2-0) a facuit ca „Batrana Doamna” sa urce pana pe locul 5 in ierarhia primei ligi. Dar, iata rezultatele etapei a 6-a: Chindia Targoviste – Academica Clinceni 2-2, Farul Constanta – Dinamo 3-0, Univ Craiova – Gaz Metan Medias 1-0, FC Arges – CFR Cluj 0-1, UTA – FC…

- Golul lui Bilel Omrani, inca din minutul 30, a asigurat Clujului victoria la Pitești. Asta in ciuda faptului ca, in a doua repriza, FC Argeș a pus presiune constanta pe CFR și a avut cateva ocazii, cea mai mare printr-un șut al lui Cristi Tanase, care a ratat de puțin vinclul. E adevarat și ca […]

- Liderul PNL a afirmat ca este "a nu stiu cata decizie in care se fac schimbari in administratie pentru ca exista o patima prea mare in competitia interna" a liberalilor."Nu stiam ca am o colega senator care conduce Guvernul si ministerul Educatiei si ca inspectorii scolari sunt schimbati la comanda…

- La sediul Ligii Profesioniste de Fotbal a fost stabilit programul meciurilor pentru sezonul 2021 -2022 din Liga 1. Echipa din Trivale urmeaza sa joace in Banie, cu Universitatea Craiova, iar galben-verzii vor juca tot in deplasare, cu echipa Gaz Metan Medias. VEZI AICI PROGRAMUL COMPLET: Liga 1 –…