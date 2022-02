Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, este urmarit penal de procurorii DNA intr-un nou dosar, pentru abuz in serviciu in forma continuata. Costel Alexe este acuzat ca ar fi numit fara respectarea legii un director interimar la Școala Populara de Arte „Titel Popovici” Iași, a anunțat…

- "Am primit astazi informarea facuta de DNA Iași privind atribuirea calitații de suspect in dosarul referitor la detașarea de la Școala Populara de Arte „Titel Popovici” Iași. (...) Postul vacant de manager s-a ocupat in conformitate cu legislația in vigoare, primind toate avizele de legalitate și urmand…

- Reprezentantii PMP precizeaza în legatura cu declaratiile lui Ionut Stroe cu privire la discutii ale PNL cu PMP, în vederea unei posibile fuziuni, ca partidul „a decis conturarea unei colaborari cu PNL pe proiecte concrete, dar PNL nu doreste altceva decât desfiintarea PMP pentru…

- Presedintele Consiliului Judetean Iasi, Costel Alexe, sustine ca rata de colectare a deseurilor de sticla in judetul Iasi a crescut cu peste 30 la suta, dupa ce a fost demarat un proiect de colectare direct de la domiciliu in comunele din zona metropolitana, potrivit news.ro. Costel Alexe…

- Consiliul Judetean va achizitiona servicii de adapostire a animalelor aflate in pericol. Animalele vor fi preluate atunci cand exista ordine de plasare emise de politisti si vor beneficia atat de cazare si hrana, cat si de asistenta veterinara. Masura plasarii in adapost poate fi luata de Politie pentru…