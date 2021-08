Stiri pe aceeasi tema

- Scandal intre Gheorghe Turda și Constantin Enceanu, doi dintre cei mai apreciați artiști de muzica populara. Totul a pornit in timp ce aceștia se aflau in cadrul unui eveniment, iar Gheorghe Turda a facut un gest care l-a enervate la culme pe colegul sau de breasla. „Eu am cantat o doina, nici n-am…

- Scandal de proporții in lumea muzicii populare romanești! Nimeni nu s-ar fi așteptat, dar Constantin Enceanu și Gheorghe Turda sunt la cuțite, iar Gheorghe Turda a povestit ce s-a intamplat, de fapt, intre ei, in exclusivitate, la Antena Stars. Mai mult decat atat, interpretul de muzica populara a marturisit…

- Doi foști premieri ai Romaniei au comentat scandalul in care a fost implicat premierul Florin Cițu, referitor la folosirea siglei Guvernului pentru luptele interne din interiorul Partidului Național Liberal. Atat Victor Ponta, cat și Adrian Nastase, susțin ca premierul Florin Cițu nu a reacționat…

- Pilotul de raliu Vali Porcișteanu a facut declarații uluitoare la Antena Stars legate de scandalul cu fosta soție, dupa ce ar fi calcat-o cu mașina pe picior. Barbatul a susținut ca, de fapt, lucrurile nu ar fi stat așa și ca femeia doar ar incerca sa-i strice imaginea, intre ei existand un conflict…

- Justyna a avut o prima reacție dupa s-a aflat ca este casatorita, lucru confirmat chiar de soțul ei, un luptator MMA cunoscut peste hotare. Dupa ce Karol Miśkiewicz a declarat la Antena Stars ca intr-adevar sunt legați prin acte, noua iubita a lui Alex Bodi a avut o apariție controversata in mediul…

- Autoritatile elene nu au facut un anunt referitor la testarea obligatorie a turistilor care intra in tara prin punctele de frontiera terestre, ci au precizat ca vor fi efectuate teste in mod aleatoriu, asa cum s-a procedat pana in prezent, se arata intr-un comunicat al Asociatiei Nationale a Agentiilor…

- Cu toate ca a spus mult vrute și nevrute, acum, dupa ce a revenit pe micile ecrane, Fulgy a facut marele pas. In cadrul interviului pe care l-a acordat pentru Xtra Night Show, de la Antena Stars, fiul Clejanilor le-a cerut iertare lui Alex Velea și Antoniei pentru tot scandalul pe care l-a creat. Mai…