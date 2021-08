Stiri pe aceeasi tema

- Florin Cițu a postat, duminica, pe Facebook, trei fotografii in care apare alaturi de președintele Klaus Iohannis, la ceremoniile organizate la Constanța de Ziua Marinei.A fost prima intalnire publica a celor doi de la declanșarea scandalului privind reținerea lui Florin Cițu in SUA, acum 20 de ani,…

- Klaus Iohannis și premierul Florin Cițu au participat impreuna, duminica, la manifestarile de Ziua Marinei Romane din Portul Militar Constanța, la care publicul nu a avut acces, pentru al doilea an la rand, din cauza pandemiei de COVID-19. Administrația Prezidențiala a publicat și o fotografie cu cei…

- Presedintele Klaus Iohannis si premierul Florin Citu au fost fotografiati in timp ce stau de vorba duminica, la ceremoniile de Ziua Marinei, aceasta fiind prima aparitie impreuna si cea de a doua aparitie publica a premierului dupa scandalul provocat de informatiile referitoare la arestarea sa in SUA…

- Premierul Florin Cițu transmite un mesaj, pe pagina personala de Facebook, in care se afișeaza alaturi de președintele Klaus Iohannis. Mesajul poate fi interpretat drept unul catre liderii PNL, iar Cițu incearca sa demonstreze faptul ca Iohannis ii este alaturi. ”M-am bucurat sa particip,…

- Liderul PNL Ludovic Orban ii solicita lui Florin Citu sa le ceara scuze cetatenilor romani ca nu a avut "curajul si onestitatea" de a-i informa in legatura cu incidentul din SUA, cand a fosinchis pentur doua zile din cauza ca a condus sub influenta alcoolului. De asemenea, liderul liberal considera…

- Premierul Forin Citu a declarat, sambata, referitor la scandalul privind informatiile conform carora a facut inchisoare in urma cu 20 de ani pentru ca a condus in stare de ebrietate, ca nu s-a gindit sa aduca in discutie cu presedintele Iohannis acel moment, insa a discutat cu seful statului in urma…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, i-a solicitat miercuri președintelui Klaus Iohannis sa îi ”ceara urgent demisia” premierului Florin Cîțu, dupa ce șeful Executivului a recunoscut ca a facut doua zile de închisoare pentru conducere sub influența alcoolului în Statele…

- Virgil Popescu a fost ales presedinte al PNL Mehedinti. Ministrul Economiei a fost susținut de premierul Florin Cițu. Virgil Popescu a obtinut 383 de voturi dintre cele 385 valabil exprimate. A existat un vot impotriva si un vot nul. „Astazi vreau sa le multumesc tuturor celor care ma sustin in continuare…