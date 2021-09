Reacția lui Cîțu când a fost întrebat dacă este pregătit să nu mai fie premier VIDEO Premierul Florin Cițu a declarat, astazi, la Timișoara ca nu credea ca se va depune moțiunea de cenzura de catre USR PLUS și AUR. ”Nu ma așteptam sa vad PNL alaturi de AUR, un partid extremist care nu trebuie legitimat, dar, pana la uma, decizia a fost a celor de la USR”, a declarat Cițu. […] Articolul Reacția lui Cițu cand a fost intrebat daca este pregatit sa nu mai fie premier VIDEO a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

