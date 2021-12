Reacția lui Ciprian Marica, după tragerea la sorți a Ligii Națiunilor: “Nu ne vom califica” Romania și-a aflat grupa pentru ediția 2022/2023 a Ligii Națiunilor. Finlanda, Bosnia Herțegovina și Muntenegru sunt adversarele pe care Romania urmeaza sa le intalneasca in Liga Națiunilor. Ciprian Marica nu se declara incantat de tragerea la sorți. Fostul atacant al echipei naționale spune ca tricolorii nu se vor califica mai departe. “Nu mai putem sa consideram ca am picat cu adversari accesibili nici pe Bosnia, nici pe Finlanda, nici macar cu Muntenegru. Nu sunt adversari cu care sa spui ca ai caștigat meciul dinainte. Nu este o grupa ușoara. Nu ne vom califica sau nu ne va fi ușor sa ne calificam.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

