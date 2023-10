Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a afirmat, luni, in sedinta Biroului Politic National al partidului, ca liberalilor nu trebuie sa le fie teama sa mearga singuri in alegeri. De asemenea, Nicolae Ciuca a mentionat ca PNL va face un construct politic doar printr un proiect de tara bine consolidat, agreat…

- Centrul Național Anticorupție spune ca a adus la cunoștința Comisiei Pre-vetting despre cauza penala deschisa pe numele membrului CSM, Iulian Muntean, anunța Noi.md Reacția vine, dupa ce Comisia Pre-vetting a anunțat ca pe tot parcursul procesului de evaluare, Comisia nu a fost informata despre investigații…

- Premierul Marcel Ciolacu spune ca in Romania nu exista o gaura in bugetul de stat, ci doar s-a estimat o creștere mai mare a veniturilor decat trebuia. Asta nu este vina ministrului de Finanțe din vechiul Guvern, Adrian Caciu, pentru ca „bugetul nu il gandește doar el”, și nici vina fostului premier…

- Liderii coalitiei de guvernare au stabilit o serie de masuri pentru acoperirea deficitului bugetar. Premierul Marcel Ciolacu transmite pe pagina de socializare ca, printre acestea, se afla eliminarea celor 200.000 de posturi bugetare neocupate, reducerea numarului de functii de conducere in sistemul…

- UPDATE Liderii Coalitiei de guvernare au agreat intr-o intalnire care a avut loc, luni, la Palatul Victoria, propunerea venita din partea liderului PSD, premierul Marcel Ciolacu, privind desfiintarea a 200.000 de posturi bugetare neocupate, au precizat surse oficiale. Totodata, potrivit unor surse politice…