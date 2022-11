Catalin Urtoi a declarat, sambata, pentru News.ro ca nu va renunta la batalia pentru realizarea A8, dar ca va fi decizia ministrului Sorin Grindeanu privind mentinerea sa in functie. “Eu nu renunt. Daca maine nu voi mai fi la minister, eu continuu cum stiu mai bine lupta pentru aceasta autostrada. Va fi decizia ministrului (privind mentinerea sa in functia de consilier – n.r.), eu luni cand ajung la minster voi avea o discutie cu ministrul Grindeanu”, a afirmat Catalin Urtoi. El a precizat ca, in cazul asociatiei “Impreuna pentru A8” din care face parte, decizia retragerii sprijinului a fost luata…