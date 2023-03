Stiri pe aceeasi tema

- Doina Teodoru a fost scoasa din sarite de Catali Scarlatescu, la America Express. Prima proba i-a adus in fața unui moment plin de tensiuni, caruia i-au facut fața in stilul caracteristic. Iubita lui Catalin a ignorat camerele de filmat și și-a exprimat nemulțumirea in fața tuturor.

- In ediția anterioara, concurenții au scris cate o scrisoare, moment in care Doina Teodoru i-a facut o declarație de dragoste celebrului chef. Ceilalți participanți au fost surprinși sa afle mai multe detalii din viața celor doi.

- Andreea Balan și Andreea Antonescu nu stau pe ganduri și acționeaza atunci cand iși doresc ceva. La ce strategie au apelat cele doua artiste la America Express - Drumul Aurului. Ce a enervat-o pe Doina Teodoru, iubita lui Catalin Scarlatescu, in timpul probei.

- Tensiunea este la cote maxime la America Express! Catalin Scarlatescu și Doina Teodoru au avut prima cearta dupa o proba. De la ce a pornit totul intre cei doi. Ce a deranjat-o pe iubita juratului de la Chefi la Cuțite.

- America Express - Drumul Aurului a inceput, iar concurenții deja se lupta pentru a caștiga amuleta și a trece toate etapele in concurs. Concurenții au ajuns la cimitir, dupa ce catrinele, personaje fabuloase din Mexic, le-au luat rucsacurile și le-au dus acolo. Ei bine, la America Express, Catalin Scarlatescu…

- Tensiunile și adrenalina și-au spus cuvantul in prima ediție din America Express - Drumul Aurului. Concurenții au fost puși sa iși depașeasca limitele fizice și psihice inca de la sosirea in Mexic. Mai mult decat atat, Catalin Scarlatescu a fost „salvat” de iubita lui, Doina Teodoru, la una dintre misiuni.

- Au mai ramas doar doua zile pana cand cea mai periculoasa aventura la capatul lumii, America Express – Drumul Aurului, incepe la Antena 1 cu o premiera maraton: duminica, 15 ianuarie, de la ora 20:00, și luni, marți și miercuri, de la 20:30.

- Iubita lui Catalin Scarlatescu a urcat pe scena de la „iUmor”, unde a facut senzație cu roastul ei. Doina Teodoru a reușit sa surprinda juriul cu replicile pe care le-a spus. Mai in gluma, mai in serios, Doina a marturisit ca ințelege de ce Delia nu vrea sa devina mama. Reacția Doinei vine dupa ce recent,…