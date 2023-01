Stiri pe aceeasi tema

- Real Madrid – Barcelona 1-3. Xavi a castigat Supercupa Spaniei 2023 si a ridicat deasupra capului primul sau trofeu din postura de antrenor al gruparii de pe Camp Nou. A facut-o intr-un mod spectaculos chiar impotriva marii rivale, in El Clasico. Barcelona a dat recital in Arabia Saudita si a castigat…

- FC Barcelona a castigat a 14-a Supercupa a Spaniei din istorie, dupa un meci colosal cu Real Madrid. Catalanii s-au impus cu 3-1, dupa un meci pe care l-au controlat in totalitate. Acesta a fost primul trofeu ca antrenor al lui Xavi la Barcelona. Catalanii au fost in culmea fericirii, dupa ce au obtinut…

- Real Madrid si Barcelona se vor duela in Supercupa Spaniei 2023. S-au aflat sumele colosale puse in joc pentru finala care se va desfasura in Arabia Saudita, asa cum s-au disputat si semifinalele. Real Madrid – Barcelona, primul „El Clasico” din 2023, se va disputa duminica. Partida va incepe de la…

- Cristiano Ronaldo a fost prezent la antrenamentele lui Real Madrid. „Galacticii” sunt prezenți in Arabia Saudita, acolo unde vor disputa finala Supercupei Spaniei, cu Barcelona. Cristiano Ronaldo și-a vizitat fosta echipa, care s-a antrenat chiar pe arena celor de la Al-Nassr. CR7 a fost surprins purtand…

- Real Betis – Barcelona 2-2 (2-4 d.l.d). Catalanii au reușit sa treaca de formația andaluza la loviturile de departajare și și-a asigurat un duel stelar cu Real Madrid, in finala Supercupei Spaniei. Meciul va avea loc duminica, 15 ianuarie. Real Madrid era deja calificata in finala, dupa ce a trecut…

- Luis Suarez a semnat cu Gremio Porto Alegre. Fostul atacant de la Liverpool si Barcelona va juca in urmatorii 2 ani pentru formatia din Brazilia. Luis Suarez a fost prezentat oficial de brazilieni in ultimele ore din 2022. Suarez este un dintre cei mai buni atacanti din ultimii ani in fotbalul mondial.…

- Jose Mourinho a avut un rol important in cariera lui Karim Benzema. Antrenorul de la AS Roma s-a declarat bucuros de faptul ca starul de la Real Madrid a castigat Balonul de Aur. Karim Benzema a cucerit pentru prima data Balonul de Aur, luni, intr-o gala ce a avut loc la Paris. Atacantul de la […] The…

- Reactia presei internationale dupa ce Karim Benzema a castigat Balonul de Aur 2022 nu a intarziat sa apara. Jurnalistii straini l-au ridicat in slavi pe atacantul lui Real Madrid. Karim Benzema a castigat in premiera mult ravnitul trofeu, iar presa internationala s-a intrecut in complimente. Reactia…