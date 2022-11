Lucian Bode, ministrul Afacerilor Interne, susține marți intr-un comunicat ca ”verdictul UBB arata ca teza mea de doctorat este in regula, iar titlul de doctor acordat in anul 2019 este menținut”. Reacția sa a venit dupa ce Comisia de etica a Universitații Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca a constatat “o serie de abateri de la bunele norme de publicare” in cazul tezei de doctorat susținuta in 2018 de actualul ministru Lucian Bode, abateri constand in erori de citare și unele fragmente plagiate, potrivit deciziei adoptate de comisie in urma analizei teze, decizie publicata marți de UBB pe site-ul propriu.…