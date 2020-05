Stiri pe aceeasi tema

- Miliardarul Bill Gates (64 de ani), fondatorul Microsoft, este unul dintre personajele favorite ale adepților teoriei Conspirației, privind coronavirusul. Dupa apariția pandemiei, mai mulți oameni spuneau ca miliardarul Bill Gates ar fi implicat in aceasta poveste și au publicat pe internet un filmuleț…

- In filmul de mai jos se poate auzi clar cum Gates a vorbit la TED, in 2015, despre o viitoare pandemie la nivel mondial. Plecand de la acest discurs al sau ne-am trezit cu tot felul de teorii ale conspirației in care susțin ideea ca Bill Gates este responsabil pentru tot ceea ce se intampla acum:…

- Biserica Ortodoxa din Moldova , in fruntea careia se afla mitropolitul Vladimir, a adresat o solicitare oficiala președintelui Igor Dodon , președintei Parlamentului Zinaida Greceanii și premierului Ion Chicu. Se cere conducatorilor sa nu permita vaccinarea obligatorie a copiilor impotriva COVID-19.…

- Co-fondatorul Microsoft „a creat Covid-19”, dorește „implantarea de microcipuri populației” și „depopularea pamantului” . Miliardarul american a devenit unul dintre țapii ispașitori ai crizei de sanatate și ținta favorita a scornelilor care explodeaza pe web in diferite variante și versiuni. Gates vrea…

- Miliardar și filantrop, cofondatorul Microsoft a facut donații uriașe pentru cercetare, teste COVID și echipamente de protecție, de la debutul pandemiei. A anunțat și finanțarea a 7 fabricii pentru cele mai promițatoare 7 vaccinuri, dar... cand vor fi gata aceste vaccinuri? Sau unul dintre ele?Bill…

- Madonna a anuntat ca a donat un milion de dolari fundatiei conduse de Bill si Melinda Gates pentru a lupta impotriva COVID-19, mai exact pentru dezvoltarea unui vaccin. Potrivit Metro.co.uk, inițiativa celor doi soți Gates, denumita The Gates Philanthropy Partners' COVID-19 Therapeutics Accelerator,…

- China sprijina Statele Unite ale Americii in lupta cu pandemia de coronavirus. Fondatorul celui mai mare magazin online din China, Jack Ma, a anunțat ca ca le va trimite americanilor un milion de maști de protecție și 500.000 de kituri de depistare a noului coronavirus. Anunțul a fost facut pe pagina…

- Bill Gates a anuntat ca se retrage din consiliul director al Microsoft, companie pe care a co-fondat-o impreuna cu Paul Allen in 1975. Anuntul a fost facut de catre Gates intr-o postare pe reteaua de socializare LinkedIn. Miliardarul in varsta de 64 de ani se va concentra pe activitatile caritabile…