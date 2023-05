Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a afirmat joi ca Rusia a inceput sa transfere arme nucleare spre tara sa, concretizand desfasurarea anuntata in martie de Vladimir Putin. Rusia nu a facut deocamdata niciun comentariu cu privire la acest subiect.

- UPDATE Rusia a inceput sa transfere arme nucleare tactice in Belarus, a declarat joi dupa-amiaza presedintele acestei tari, Aleksandr Lukasenko, pe fondul tensiunilor dintre Moscova si NATO din cauza conflictului militar din Ucraina. „Transferul armelor nucleare a inceput”, a declarat Aleksandr Lukasenko,…

- Miniștrii apararii din Rusia și Belarus, Serghei Șoigu și Viktor Hrenin, au semnat documentele care reglementeaza menținerea armelor nucleare non-strategice ale Federației Ruse pe teritoriul republicii, in timpul unei intilniri la Minsk. O relatare in acest sens a fost facuta pe canalul Telegram al…

- Armata ucraineana afirma ca a doborat șase rachete hipersonice rusești Kinzhal intr-o singura noapte, contracarand o super-arma pe care Moscova o prezentase anterior ca fiind aproape de neoprit. Ce este o racheta Kinzhal? Armata ucraineana afirma ca a distrus șase rachete hipersonice rusești deasupra…

- Presedintele american, Joe Biden, a apreciat marti ca anuntul facut de omologul sau rus, Vladimir Putin, privind desfasurarea de arme nucleare „tactice” in Belarus este „periculos”, noteaza AFP.

- Presedintele american, Joe Biden, a apreciat marti ca anuntul facut de omologul sau rus, Vladimir Putin, privind desfasurarea de arme nucleare "tactice" in Belarus este "periculos", noteaza AFP, citat de Agerpres."Sunt cuvinte periculoase si este ingrijorator", le-a declarat presedintele american…

- Rusia iși menține poziția privind depozitarea de arme nucleare tactice in țara vecina Belarus, dupa ce liderii occidentali au condamnat planurile președintelui rus Vladimir Putin, catalogandu-se drept „periculoase și iresponsabile”, relateaza CNN . „Evident, o astfel de reacție nu poate afecta planurile…

- Potrivit președintelui rus, aceasta decizie este motivata de intenția Regatului Unit de a trimite muniții cu uraniu imbunatațit in Ucraina. Pentru experți in dosarul ucrainean, anunțul de mai sus al lui Putin reprezinta o etapa in plus in extinderea amenințarii nucleare, evocata tot mai insistent in…