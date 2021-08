Stiri pe aceeasi tema

- Copresedintele USR PLUS Dan Barna si-a exprimat speranta, vineri, ca la Congresul partidului sa existe "maturitatea" de a se alege cea mai buna optiune pentru conducerea formatiunii, adaugand ca un al treilea candidat este bine venit. "Am spus-o de fiecare data, USR PLUS este un partid deschis. Orice…

- Senatorul USR Irineu Darau si-a anuntat, joi, candidatura la presedintia USR PLUS, mentionand ca este convins ca, daca Dan Barna va fi presedinte al formatiunii inca patru ani si virtual candidat la prezidentiale, sansele partidului pentru alegerile din 2024 sunt foarte putine. „Candidez pentru presedintia…

- „Am avut o noua sedinta a Biroului Politic National al USR PLUS. Am decis, in acest context, ca participarea la Comitetul Politic si la Congresul partidului va fi permisa doar membrilor USR PLUS, delegatilor USR PLUS care sunt vaccinati, tocmai pentru a transmite acest mesaj important de a continua…

- Intrebat daca agreeaza formula ca atat el, cat si Dacian Ciolos sa se retraga din competitie, Barna a spus ca vrea sa mearga mai departe.”Este intotdeauna o chestiune de mesaj politic. Eu am participat la toate luptele si la toate confruntarile pe care USR-PLUS le-a avut. Intentionez sa merg mai departe,…

