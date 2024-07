Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte democrat al SUA, Bill Clinton, 77 de ani, si soția sa, fostul secretar de stat Hillary Clinton, 76 de ani, s-au alaturat presedintelui Joe Biden in sustinerea vicepresedintelui Kamala Harris pentru sefia Casei Albe.Intr-o declaratie comuna postata pe rețeaua X, au spus ca vor face…

- Candidatul Partidului Republican la alegerile prezidentiale din SUA din 5 noiembrie, Donald Trump, a declarat duminica la postul de televiziune CNN ca este de parere ca vicepresedinta Kamala Harris va fi mult mai usor de invins in scrutinul din noiembrie decat presedintele democrat Joe Biden, informeaza…

- Echipa de campanie a lui Joe Biden insista ca președintele, care candideaza pentru realegerea in funcție, va ramane in cursa pentru alegerile prezidențiale din noiembrie. Echipa afirma ca alegatorii il susțin in continuare, in ciuda ingrijorarilor legate de varsta sa și ca partidul nu are „niciun plan…

- Presedintele roman Klaus Iohannis se declara ingrozit de atacul asupra fostului presedinte american Donald Trump, considerand ca violenta si agresiunea nu sunt atributele niciunei democratii, transmite news.ro.„Sunt ingrozit de atacul asupra fostului presedinte Trump la mitingul sau de campanie. Ii…

- Fostul presedinte democrat Barack Obama si Nancy Pelosi, fosta sefa a Camerei Reprezentantilor, ambii considerati doi aliati ai presedintelui Joe Biden, au vorbit in privat despre acesta si despre viitorul campaniei sale din 2024 si si-au exprimat ingrijorarea ca devine tot mai greu pentru actualul…

- Barack Obama și Nancy Pelosi au vorbit in privat despre Joe Biden și viitorul campaniei sale din 2024. Atat fostul președinte american cat și fosta presedinta a Camerei Reprezentantilor și-au exprimat ingrijorarea cu privire la cat de greu cred ei ca a devenit pentru președinte sa il invinga pe Donald…

- Joe Biden conteaza pe sustinatorii sai din tabara democrata, in care o fronda incipienta nu a condus, pentru moment, la un apel masiv la retragerea candidaturii sale, in pofida unor indoieli cu privire la energia si rezistenta presedintelui. In timp ce are probleme in tabara democrata, Donald Trump…

