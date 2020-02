Stiri pe aceeasi tema

- Elena Ionescu a dezvaluit in cadrul ultimei ediții Survivor Romania ca Grațiela Duban este protejata de baieți și ca doarme in brațele lui Bogdan Vladau. Reacția lui Andrei Duban nu a intarziat sa apara, iar acesta a vorbit la Fan Arena, de la Kanal D.Andrei Duban a comentat cu simțul umorului caracateristicdeclarațiile…

- SURVIVOIR ROMANIA. Elena Ionescu este una dintreconcurentele propuse spre eliminare din echipa Faimosilor, astfel ca a atras si criticile si antipatiile colegilor. Bogdan Vladau a fost unul dintre participantii care nu a mai suportat si a jignit-o crunt pe vedeta. SURVIVOR ROMANIA. Eliminare…

- Se strang randurile in echipa Faimosilor de la Survivor Romania, tensiunea din echipa iși spune cuvantul și aceștia au pierdut pentru a treia oara jocul de imunitate in fața eliminarilor.Astfel, hotararea echipei, in aceasta saptamana a fost aceea de a nominaliza patru concurenți spre eliminare - Lino…

- Ruby este cel de al doilea concurent din echipa Faimoșilor care parasește emisiunea Survivor Romania. Cantareața a recunoscut ca a avut o perioada grea in Republica Dominicana. Potrivit Libertatea , Elena Ionescu a fost nominalizata la eliminare prin votul colegilor sai, Ruby a ajuns in aceeași postura,…

- Ruby este a doua concurenta din echipa Faimoșilor, care a fost eliminata de la Survivor Romania, in urma voturilor venite din partea telespectatorilor, dupa Cristina Șișcanu.Artista a recunoscut, in ediția de diminica seara, 2 februarie, ca a avut o perioada foarte grea, a slabit mult insa, iși va susține…

- Reality show-ul "Survivor Romania", competitie de supravietuire, prezentata de Dan Cruceru, va debuta sambata, de la ora 20.00, la Kanal D, potrivit news.ro.Cei 20 de concurenti se vor lupta in Republica Dominicana, in mijlocul salbaticiei, pentru a demonstra ca isi pot depasi limitele in…

- Ioana Filimon facea parte dintre concurenții Survivor, showce va incepe in curand la Kanal D. Din pacate, vedeta a fost nevoita sa seretraga din cauza problemelor de sanatate, iar in locul ei va participa ElenaIonescu. Fosta concurenta de la Ferma, detinatoarea titlului Miss Romania 2016, a fost inlocuita…

- Elena Ionescu , una dintre cele mai de succes cantarete autohtone, va participa la „Survivor Romania”, reality-ul ce se va difuza la Kanal D. a intrat in lumina reflectoarelor de la o varsta frageda; avea doar șase ani cand a pașit prima data pe o scena, a participat la numeroase concursuri naționale…