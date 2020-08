Stiri pe aceeasi tema

- USR Timiș a decis, astazi, sa intre in razboi total cu PNL la alegerile locale. In ședința Biroului Permanent al USR Timiș s-a discutat despre alianțele preelectorale, avand in vedere ca au existat anumite discuții cu liberalii pentru a susține in anumite localitați candidați comuni pentru a-i detrona…

- Liderul PSD Timiș, Alfred Simonis, le-a transmis, aseara, un mesaj tranșant colegilor din filiala, la cateva ore dupa ce a aparut informația ca fostul șef al social-democraților din județ, Titu Bojin, va candida la funcția de președinte al consiliului județean din partea ALDE. ”Așa cum am mai susținut…

- Pro România, partid condus de Victor Ponta, si formatiunea lansata de primarul sectorului 3, Robert Negoita, Partidul Bucuresti 2020, au anuntat constituirea unei aliante în perspectiva alegerilor locale.Alianta Pro Bucuresti 2020 a fost prezentata, duminica, într-o conferinta…

- Presedintele USR, Dan Barna, a anuntat, vineri, ca USR - PLUS nu exclude aliante electorale in perspectiva alegerilor locale, dar nu cu PSD sau alte partide numite "sateliti" ai social-democratilor. "Pot exista aliante sau sustinerea unor candidati ai altor partide, dar tocmai de aceea suntem in…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luni, ca organizatiile judetene ale partidului decid singure daca vor sa faca aliante cu Pro Romania si ALDE pentru alegerile locale. Intrebat, dupa Comitetul Executiv National al PSD, cate aliante vor fi facute cu Pro Romania…

- "Este posibil la locale sa existe aliante punctuale, pe zone, si sunt mari sanse ca la viitoarele alegeri sa avem o alianta electorala, mai multe partide sa participe impreuna. Da, este normal. Eu am toata deschiderea pentru asa ceva. Sper sa gasim calea ce am buna", a declarat Ciolacu la Romania…

- Viceprimarul PNL al sectorului 2 al Capitalei, Dan Cristian Popescu, ar urma sa candideze la alegerile locale din toamna din partea PSD, au declarat pentru HotNews.ro surse politice. Aceleași surse au declarat ca s-a ajuns în acesta situație în condițiile în care ministrul Educației,…

- Partidul "Impreuna pentru Moldova“, fondat de reprezentantii uneia dintre miscarile civice care militeaza pentru autostrada Iasi-Targu Mures, propune realizarea unei aliante la Iasi, alaturi de USR-PLUS si PMP, care sa invinga PSD si PNL la alegerile locale.Reprezentantii partidului "Impreuna…