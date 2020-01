Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Dinca a fost trimis in judecata miercuri, 15 ianuarie, pentru opt infractiuni: trafic de persoane, trafic de minori, viol - doua infractiuni, omor calificat - doua infractiuni si profanare de cadavre sau morminte - doua infractiuni. In rechizitoriu apar in amanunt momentele terifiante prin…

- Fostul ministru al Finantelor Sebastian Vladescu a fost trimis in judecata, in stare de libertate, pentru luare de mita si trafic de influenta in dosarul instrumentat de DNA si care vizeaza plata lucrarilor la tronsonul de cale ferata Bucuresti – Constanta. De asemenea, a fost trimis in judecata si…

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale (PCCOCS) anunța trimiterea in instanța de judecata a cauzei penale de invinuire a membrilor unui grup criminal specializat in circulația ilegala pe teritoriul țarii a drogurilor de tip alfa-PVP (sare), in