Reactia lui Alexandru Cumpanasu cu privire la informatiile ca ar fi fost pus sub acuzare de DNA pentru frauda

Alexandru Cumpanasu, fost candidat la alegerile prezidentiale din acest an, a reactionat dupa ce a aparut in presa faptul ca ar fi cercetat de DNA Constanta sub acuzatia de frauda cu fonduri europene. El spune ca nu a fost informat de acest lucru si face precizari legate de ce a fost audiat si cand a fost audiat de DNA Constanta."Fata de declaratiile aparute pe surse in presa, fac urmatoarele precizari: ... La 2 zile dupa terminarea alegerilor, am fost audiat de catre DNA Constanta. M am pr ...