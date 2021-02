Stiri pe aceeasi tema

- In Romania, erau așteptate aproximativ 50.000 de doze de vaccin de la Moderna. Vor ajunge, insa, doar 42.000, și asta din cauza unei livrari suplimentare in Slovenia.In Romania ar trebui sa ajunga aproape 100.000 de doze de vaccin Moderna. Asta, in timp ce aproape 1 milion de doze de la Pfizer au fost…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, afirma ca exista in Romania un fost angajat din sistemul juridic care primeste o pensie lunara de 78.634 de lei, in conditiile in care, daca respectivul pensionar ar fi primit o pensie pe baza contributivitatii, ar fi trebuit sa incaseze o pensie de 5.205 lei. Turcan…

- Alexandru Arșinel și soția sa au avut parte de un altfel de Craciun anul acesta, fiind izolați in casa de la Sinaia. Celebrul actor a fost copleșit de regrete și a vorbit deschis pentru Antena Stars despre perioada dificila in care se afla.

- Drama traita de rudele pacienților uciși de COVID-19 pare ca este infinita, dovada venind in fiecare zi de la alte și alte familii. Dupa ce mai multe persoane s-au plans și au acuzat cadrele medicale de ignoranța și nepasare cu privire la comunicarea pe care o au cu rudele pacienților cu COVID, a venit…

- Fiica unei doctorite din Fetesti ucisa de COVID-19 in luna octombrie lupta cu autoritatile pentru a obtine pensia de urmas dupa decesul mamei sale. Fata, studenta la Medicina si Farmacie, reclama faptul ca dreptul sau nu este recunoscut, iar ca si cauza a mortii mamei sale a fost mentionata „o boala…

- Primarul orasului Ineu, Calin Abrudan, l-a pus pe un barbat care l-ar fi calomniat sa plateasca in total 5.000 de lei pentru cinci familii sarace, pentru a-l ierta si a-si retrage actiunea deschisa in instanta, barbatul preferand sa isi recunoasca greseala si sa faca donatiile cerute. Ciolacu vrea pace.…

