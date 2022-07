Stiri pe aceeasi tema

- FCSB - FCU Craiova | Joonas Tamm (30 de ani), fundașul central al roș-albaștrilor, a deschis scorul pe Arena Naționala in minutul 47. Estonul a intrat la pauza pe teren! Rachid Bouhenna a fost nesigur pe parcursul primei reprize și n-a mai revenit de la cabine. Posibil ca algerianul sa se fi confruntat…

- FCSB și FCU Craiova se intalnesc duminica, de la ora 22:30, in runda cu numarul 3 din Liga 1. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Orange Sport 1, Prima Sport 1 și Digi Sport 1. FCSB - FCU Craiova, live de la 22:30 Cele mai importante statistici Dunajska Streda - FCSB, prima manșa a turului…

- Adrian Mititelu (54 de ani), patronul FCU Craiova, este optimist inaintea meciului cu FCSB, reprogramat duminica, de la ora 22:30, pe Arena Naționala, in cadrul etapei a 3-a din Superliga. Oltenii au prins curaj dupa ce runda precedenta au invins, in Banie, campioana CFR Cluj, scor 3-1. „FCSB e favorita,…

- Adrian Mititelu (54 de ani), finanțatorul de la FCU Craiova, face apel la microbiștii din oraș sa susțina clubul sau in noul sezon al Ligii 1. Sezonul trecut, primul dupa revenirea in Liga 1, FCU Craiova nu s-a bucurat de o susținere foarte mare pe stadion. Orașul doljean are doua formații in primul…

- Patronul echipei FCU Craiova, Adrian Mititelu, a ieșit miercuri din inchisoare, dupa ce judecatorii Curții de Apel au respins ca nefondat apelul facut de procurorii DNA. Omul de afaceri a declarat ca a facut inchisoare nevinovat si ca spera sa i se faca dreptate si la CEDO. „Va multumesc mult pentru…

- Marius Constantin (37 de ani) pornește vineri la drum in cel de-al 21-lea sau sezon de Liga 1, egalandu-i pe Nicolae Dobrin, Ionel Danciulescu și Iosif Cavai. Noul sezon competițional ce va incepe vinerea viitoare va fi unul istoric pentru fundașul Marius Constantin, 37 de ani! Transferat de FC Argeș…

- Gabi Badalau a reacționat dupa ce Claudia Patrașcanu a facut acuzații grave la adresa lui. Omul de afaceri din Bolintin-Vale o invita pe mama copiilor lui sa-i faca plangere la Poliție, daca se simte in pericol din cauza lui.De trei ani, Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau sunt intr-un continuu scandal,…

- FC Voluntari solicita 1.500 de euro din partea celor de la FCSB pentru pagubele produse de suporterii roș-albaștrilor pe Arena Naționala la meciul din etapa 9 a play-off-ului, scor 2-2. FC Voluntari le-a pus piedica decisiva celor de la FCSB in cursa catre titlu. Egalul inregistrat pe Arena Naționala…