Un caz șocant a fost inregistrat peste hotare. Acolo, un barbat in varsta de 39 de ani ar fi ajuns pe mainile oamenilor legii, fiind arestat, dupa ce s-ar fi aflat ca avea nu mai puțin de 35 de iubite in același timp! Conform presei straine, acesta le-ar fi spus ca ar fi nascut in zile diferite cu scopul de a primi mai multe cadouri!