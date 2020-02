Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 51 de ani a murit in timp ce se afla la cumparaturi, intr-un magazin Lidl din Timișoara. O parte dintre clienți, dar și angajații din magazin au sunat la 112, dar echipajul medical care a sosit nu a mai putut face nimic pentru el. Incidentul s-a petrecut miercuri seara. Omul intrase sa…

- Un barbat a murit miercuri intr-un cunoscut magazin din Timisoara, iar in ciuda acestui incident reprezentantii supermarketului au refuzat sa inchida locatia, astfel ca zeci de clienti si-au continuat fara probleme cumparaturile, transmite...

- Un teribil accident a avut loc pe DN6, intre Lovrin și Sannicolau, intr-o curba. Cei care au trecut pe acolo spun ca drumul era alunecos. Un autoturism circula dinspre Timisoara spre Sannicolau Mare, iar la un moment dat ... The post Teribil accident de circulație langa Sannicolau Mare. Doi oameni au…

- ISU Timiș a fost solicitat sa intervina, noaptea trecuta, pentru lichidarea unui incendiu la o casa (2 apartamente) pe strada... The post Tragedie fara margini! Patru copii au murit intr-un incendiu la Timisoara appeared first on Renasterea banateana .

- Un grav accident rutier a avut loc intre localitațile Remetea Mare și Bucovaț. Doua autoturisme s-au ciocnit violent. Zece persoane se aflau in autovehicule, dintre care patru sunt copii. La fața locului au ajuns de urgența ... The post Accident teribil nu departe de Timișoara. Un om a murit, mai mulți…

- Patronul firmei de deratizare care a produs tripla tragedie din strada Miorita din Timisoara in urma cu o luna, Buta Ioan Sorin, a fost plasat in arest la domiciliu, dupa ce magistratii Tribunalului Timis The post Patronul firmei care a facut deratizarea in blocul din Timisoara, unde au murit trei persoane,…