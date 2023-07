Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a explicat ca Gabriela Firea s-a retras „voluntar” pentru ca nu are nicio legatura cu scandalul azilelor groazei, in calitate de ministru. Premierul a repetat, joi, de doua ori, la anunțul demisiei lui Marius Budai, ministrul Muncii, ca este „o demisie fireasca”. In ședința…

- Ministru al Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse, Gabriela Firea, și-a dat demisia vineri, dupa o discuție cu premierul Marcel Ciolacu. Gabriela Firea a fost chemata la Guvern vineri, pentru o discutie cu premierul. Intalnirea a avut loc loc in contextul scandalului legat de centrele pentru…

- In urma demisiei ministrului Muncii, Marius Budai, membrii social-democrați sunt in așteptarea retragerii Gabrielei Firea. Liderii PSD se vor aduna intr-o ședința a Consiliului Național Politic la inceputul saptamanii viitoare, unde vor aborda și situația Gabrielei Firea. „Prin demisia lui Budai se…

- Liderii USR și Reper au transmis mesaje dure la adresa lui Ciolacu, ca reactia la demisia ministrului Muncii, Marius Budai. Președintele USR, Catalin Drula, susține ca urmatoarea demisie din Guvern ar trebui sa fie Gabriela Firea, iar „premierul Ciolacu are datoria sa o demita” pe aceasta. ”Dupa demisia…

- Ministrul Muncii și-a dat demisia, joi, inainte de ședința de Guvern, dupa o disucție cu premierul Marcel Ciolacu. Marius Budai și-a scris singur demisia, in urma anchetelor privind „azilele groazei”, cele mai multe instituții de control a caminelor de batrani fiind in subordinea Ministerului Muncii.…

- Inca de la inceputul saptamanii viitoare, premierul Nicolae Ciuca va renunța la funcție, astfel ca procedura rotației guvernamentala va fi demarata, afirma surse politice. Toți liderii PNL au primit mesaje sa nu fie plecați in cursul saptamanii viitoare, iar liderii PSD au fost convocați de Marcel Ciolacu…

- Președintele Klaus Iohannis i-a chemat astazi, la Cotroceni, pe Nicolae Ciuca și Marcel Ciolacu pentru consultari pe tema grevei din invațamant. Conform unor surse politice, va fi semnat acordul privind aplicarea grilei de salarizare in forma convenita cu Guvernul, care prevede pentru dascali un salariu…

- Profesorii continua greva generala pe timp nelimitat, pana cand Guvernul ii va anunța pe sindicaliști ca majoreaza salariile cu 25%, au anunțat liderii din Educație dupa negocierile pe care le-au avut, la Guvern, cu șeful SGG, Marian Neacșu. Nici premierul Nicolae Ciuca, nici șeful PSD Marcel Ciolacu…