Stiri pe aceeasi tema

- Horia Brenciu a fost surprins la plaja alaturi de soția sa. Fanii care i-au recunoscut au ramas uimiți de faptul ca cei doi au pierdut lupta cu kilogramele. Cum arata aceștia la Mamaia? Horia Brenciu și soția sa au fost surprinși la mare. Cum arata cei doi pe plaja? Tot romanul ajunge pe litoralul romanesc,…

- A fost odata cel mai mare cuceritor de la Hollywood, iubea petrecerile si femeile frumoase, dar in ultimul timp Jack Nicholson a devenit un pustnic, iar prietenii sunt ingrijorati. Actorul refuza sa mai iasa dn casa, s-a ingrasat vizibil si are un look neingrijit.

- La cei 37 de ani, Gojira are greutatea cu mult peste limita normalului, fiind la un pas sa ajunga la obezitate. Cel puțin asta reiese din fotorgafiile facute de fotoreporterii EVZ. Aflat la o terasa impreuna cu o amica, Gojira era de nerecunoscut. Chiar daca mai mereu a avut probleme cu greutatea, acum…

- Gabriela Prisacariu se pregatește sa devina mamica in doar cateva luni, insa pana atunci, simptomele ii cam dau batai de cap soției lui Dani Oțil. Fostul model a recunoscut cate kilograme a acumulat pana acum, și de la ce greutate a pornit.

- Ups, Gino Iorgulescu, tu ești? Fostul fotbalist a pierdut lupta cu kilogramele și a ajuns acum de nerecunoscut. Se pare ca milioanele ”se pun pe fizic”, in cazul tatalui lui Mario Iorgulescu. Imagini de senzație cu președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, alaturi de soția sa, suprinse de catre paparazzii…

- Cap Limpede, stiri adevarate: Fostul ministru PNL al Sanatații din Guvernul Orban, Nelu Tataru, și-a anunțat, miercuri, public, susținerea pentru candidatura lui Florin Cițu la șefia PNL impotriva lui Ludovic Orban. Tataru considera ca premierul Cițu „poate fi omul soluțiilor” și afirma ca liberalii…

- Lupta pentru viitorul Republicii Moldova intra in linie dreapta. Pentru alegerile anticipate din 11 iulie s-au inscris in cursa 14 partide și batalia pentru formarea noului guvern se va da intre partidul infiintat de actualul presedinte, Maia Sandu, si blocul fostilor presedinti, Igor Dodon si Vladimir…