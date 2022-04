Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, si omologul sau rus, Vladimir Putin, ”au convenit ca urmatoarea intalnire a delegatiilor ruse si ucrainene va avea loc la Istanbul”, potrivit unui comunicat al Directiei de Comunicare a Presedintiei turce, relateaza CNN. Purtatorul de cuvant al presedintelui…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat ca Rusia va folosi arma nucleara doar daca „existența sa ar fi amenințata”, relateaza Reuters. Comentariul vine la aproape patru saptamani de razboi in Ucraina, dupa ce Rusia a invadat aceasta țara și in mijlocul unor ingrijorari ale Occidentului…

- Președintele Vladimir Putin nu se va intalni, deoacmdata cu omologul sau din Ucraina, Volodimir Zelensky, anunța Interfax. Jurnaliștii ruși mai apreciaza ca discuțiile de pace dintre cele doua țari nu au avansat inca suficient. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a anunțat, luni, ca…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a vorbit, duminica, la telefon, cu liderul rus Vladimir Putin. Convorbirea a durat o ora si 45 de minute, a anuntat Palatul Elysee, potrivit Le Figaro. “Apelul a fost initiativa lui Emmanuel Macron si a durat de la ora 12:00 pana la 13:45”, se arata intr-un mesaj…

- Grupul de hackeri Anonymous anunta ca dupa atacurile asupra Guvernului rus vor urma altele: ”Domnule Putin, te vei confrunta cu atacuri cibernetice fara precedent din toate colturile lumii. Secretele tale s-ar putea sa nu mai fie in siguranța!”. Anonymus a anunțat, vineri și sambata, ca a pus jos site-urile…

- Presedintele american, Joe Biden, este pregatit sa se intalneasca cu omologul sau rus Vladimir Putin ”in orice moment si indiferent de format”, a declarat duminica secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, care a mai spus ca toate indiciile arata ca Rusia este „pe punctul de a invada” Ucraina, potrivit…

- Dupa discuțiile care au dura 6 ore, intre președinții Franței și Rusiei, de luni dupa-amiaza, cei doi șefi de stat au avut o conferința de presa in care au explicat opțiunile fiecaruia. Intrebat de ziariștii francezi ce va face Rusia in cazul in care Ucraina ar deveni membru NATO, Vladimir Putin a raspuns…

- Site-ul Bloomberg a anuntat, vineri, din greseala, ca Rusia a invadat Ucraina, informatie eronata care a ramas online aproximativ jumatate de ora. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, considera ca eroarea nu a fost “o provocare”, insa aceasta situatie arata cat de periculoase sunt…