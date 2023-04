Reacția Kremlinului la imaginile brutale cu soldați ucraineni decapitați Kremlinul a descris drept „ingrozitor” videoclipul cu un presupus soldat ucrainean luat prizonier și care a fost decapitat de viu, cu un cuțit, de un alt soldat despre care se spune ca ar fi un mercenar Wagner, scrie The Guardian . Reacția aparține purtatorului de cuvant al lui Putin, Dmitri Peskov. De asemenea, acesta a mai spus ca autenticitatea videoclipului trebuie verificata. Menționam ca in ultimele zile pe rețelele de socializare au aparut doua videoclipuri care pretind ca arata soldați ucraineni decapitați, scrie CNN . In imaginile filmate apare un presupus soldat ucrainean, luat prizonier… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

