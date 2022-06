Reacția Kremlinului după vizita lui Klaus Iohannis la Kiev Kremlinul, prin vocea purtatorului de cuvant Dmitri Peskov, a transmis joi ca spera ca vizita la Kiev a liderilor Franței, Germaniei, Italiei și a președintelui Romaniei, Klaus Iohannis, „nu se va concentra exclusiv pe livrarile de arme catre Ucraina”, potrivit BBC.„Mi-aș dori sa sper ca liderii acestor trei state – și președintele Romaniei – nu se vor concentra doar pe sprijinirea Ucrainei prin pomparea in continuare a Ucrainei cu arme”, a spus Peskov.Acest lucru ar fi „absolut inutil și va provoca noi daune țarii”, a mai avertizat el.In schimb, liderii ar trebui sa-și foloseasca timpul petrecut… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

