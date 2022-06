Kremlinul a calificat vineri drept o „afacere interna a Europei” decizia sefilor de stat si de guvern ai Uniunii Europene (UE) de a acorda Ucrainei si Republicii Moldova statutul de tari candidate la aderarea la UE, relateaza AFP, conform Agerpres. „Este o afacere interna europeana”, le-a declarat jurnalistilor purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, […] The post Reacția Kremlinului, dupa ce Republica Moldova si Ucraina au primit statut de candidat la aderarea in UE appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .