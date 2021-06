Stiri pe aceeasi tema

- UEFA a cerut clarificari de la naționala Franței, pentru a motiva de ce Benjamin Pavard (25 de ani, fundaș dreapta) a ramas pe teren in partida cu Germania, 1-0, de la Euro 2020, deși in minutul 59 a suferit o lovitura puternica la cap. Pavard a fost lovit de neamțul Robin Gosens cu piciorul in cap…

- Desemnat omul meciului in partida dintre Franța și Germania, incheiata 1-0, dupa un autogol al lui Hummels, Paul Pogba nu a putut sa se abțina și l-a imitat pe Cristiano Ronaldo la conferința de presa de dupa meci. Mijlocașul lui Manchester United nu s-a atins insa de sticlele de Coca-Cola. Paul Pogba…

- Fundașul naționalei Germaniei, Antonio Rudiger, a facut un gest ciudat in timpul partidei cu Franța, de la EURO 2020. Intr-o scena bizara, spre finalul primei reprize, Rudiger pare ca il mușca de spate pe Pogba, dupa care il atinge pe piept, in timp ce francezul protesteaza. Did Rudiger really just…

- Campioana mondiala Franta conduce echipa de fotbal a Germaniei cu scorul de 1-0, la pauza meciului care are loc marti seara, pe Fussball Arena din Munchen, in Grupa F a turneului final EURO 2020. ''Le Bleus'' au deschis scorul prin autogolul lui Mats Hummels (min. 20), la centrarea lui Lucas Hernandez.…

- Selectionerul nationalei de fotbal a Frantei, Didier Deschamps, se asteapta la un "angajament total" in meciul dintre echipa sa si cea a Germaniei, ce va avea loc marti la Munchen in Grupa F a EURO 2020, transmite AFP. "Nivelul de top inseamna si o lupta atletica, vor exista angajament si dueluri. Germanii…

- Cristiano Ronaldo a declarat, joi, ca nu le poate promite fanilor ca Portugalia își va apara titlul european, însa i-a asigurat ca reprezentativa pregatita de Fernando Santos va juca toate meciurile la victorie,"Nu are niciun rost si nu foloseste la nimic sa promiti trofee, nici…

- Leon Goretzka, mijlocasul echipei de fotbal a Germaniei, accidentat la un picior, este indisponibil pentru meciul cu Franta din Grupa F a EURO 2020, ce va avea loc marti la Munchen, transmite AFP. "Nu se pune problema sa poata juca in primul meci", a indicat joi directorul Federatiei germane…

- Fiecare component al lotului Germaniei ar putea ”pleca acasa” cu o prima record de 400.000 de euro în cazul în care reușesc sa câștige Euro 2020.Cei 26 de jucatori vor împarti astfel 10,4 milioane de euro daca se vor impune la competitia la care sunt în…