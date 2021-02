Stiri pe aceeasi tema

- Deși e in plin scandal cu Alex Bodi, iar problemele nu-i mai dau pace, Bianca Dragușanu a dat o veste importanta la Xtra Night Show in aceasta seara. Vedeta urmeaza sa-și sarbatoreasca ziua de naștere, iar de data aceasta face o aroganța suprema: pleaca in America!

- Dupa ce Iulia Salagean a facut declarații la Xtra Night Show și a marturisit ca nu a fost batuta de Alex Bodi in timpul casniciei, in presa au aparut mai multe inregistrazi in care afaceristul o amenința și vorbește foarte urat cu ea. Care e de fapt adevarul? Reacția Iuliei Salagean!

- Dupa ce seara trecuta, in cadrul emisiunii ”Xtra Night Show”, Iulia Salagean, fosta soție a lui Alex Bodi a facut acuzații grave la adresa Biancai Dragușanu, unele referitoare chiar la acte de violența, acum venim cu noi detalii. Am aflat cum s-a ajuns ca fosta prezentatoare TV sa arunce cu un pahar…

- De la rivale la prietene și apoi iar rivale, Bianca Dragușanu și Iulia Salagean au o relație care a suferit multe schimbari de-a lungul timpului. Dupa interviul dat de fosta lui Alex Bodi la Xtra Night Show, pe Antena Stars, nu ramane nicio indoiala ca intre cele doua s-a rupt ceva și nu are legatra…

- Iulia Salagean, fosta soție a lui Alex Bodi, continua dezvaluirile bomba la adresa Biancai Dragușanu, la ”Xtra Night Show” de la Antena Stars. Dupa ce a acuzat-o pe Bianca Dragușanu ca doar s-a folosit de ea pentru a se razbuna pe Alex Bodi, acum blondina face noi declarații bomba. Iulia Salagean o…

- Candva erau nedesparțite, iar acum Iulia nici nu mai vrea sa auda de Bianca Dragușanu! Motivul pentru care fostele soții ale lui Alex Bodi nu mai sunt prietene. Mama fetiței celebrului afacerist a aruncat bomba la ”Xtra Night Show”, de la Antena Stars.

- Un nou scandal in showbiz, dupa ce in urma cu doua zile mai multe fotografii cu Bianca Dragușanu cu fața desfigurata au aparut in mediul online! Vedeta nu a trecut peste acest lucru, iar ea considera ca cel care le-a facut publice e chiar fostul ei soț, Alex Bodi! Iata declarațiile lui exclusive pentru…

- Dupa furtuna rasare și soarele, iar Bianca Dragușanu știe foarte bine ca acest lucru e cat se poate de adevarat! Vedeta a trecut peste desparțirea de Alex Bodi, iar acum se iubește cu Gabi Badalau! Cei doi iși duc deja relația la alt nivel și iata cum au fost surprinși noaptea trecuta!