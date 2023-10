Reacția iubitei lui Dorian Popa, după ce artistul a fost prins la volan sub influența substanțelor interzise: „Noi chiar am vorbit dimineață” Claudia Iosif a facut primele declarații dupa ce Dorian Popa a fost prins la volan sub influența substanțelor interzise. „Doamne ferește! Nu am știut nimic”, a exclamat ea in reacția pe care a oferit-o pentru publicația Spynews. Claudia Iosif, cunoscuta in showbiz drept Babs, susține ca nu știa nimic despre faptul ca Dorian Popa a fost depistat de polițiștii rutieri din Ilfov, in urma testarii cu Drugtest, sub influența unei substanțe psihoactive, mai precis canabis, sambata, 28 octombrie.Tot ea dezvaluie ca in dimineața acestei zile a vorbit cu artistul, care nu i-a zis despre situația prin care… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

