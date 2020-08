Reacția italienilor la bucatele din bucătăria moldovenească (VIDEO) Mai multe cupluri din Italia s-au aventurat intr-o calatorie gastronomica prin mai multe țari ale lumii, iar cind au ajuns sa guste din mincarea moldoveneasca au ramas uimiți de combinația de gusturi și cuceriți de gustoșeniile puse pe masa lor. Aceștea au gustat din cinci mincaruri tradiționale moldovenești: ghiveci moldovenesc, placinta cu brinza și verdețuri, urs, mamaliga și cușma lui Gugu Citeste articolul mai departe pe noi.md…

