Statul evreu a desfasurat deja mai multe sisteme de tip domuri de fier in teritoriile de Nord ale tarii pentru a preintampina eventuale atacuri din partea Iranului. De asemenea, autoritatile israeliene au instruit autoritatile locale din partea israeliana a Inaltimilor Golan pentru a se apara in fata unor astfel de atacuri, in cazul in care identifica ceea ce militarii numesc "activitati neregulate ale fortelor iraniene din Siria".

In declaratia militara se mai spune ca sistemele de aparare au fost desfașurate ", iar trupele IDF (Forța de Aparare a Israelului) sunt in alerta pentru a…