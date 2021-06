Stiri pe aceeasi tema

- Un purtator de cuvant al Ministerului israelian de Externe, Lior Haiat, a declarat ca alegerea lui Ebrahim Raisi in functia de presedinte al Iranului ar trebui sa fie privita „cu mare ingrijorare” de comunitatea internationala, relateaza BBC. Lior Haiat a precizat ca Raisi este „cel mai extremist”…

- Un purtator de cuvant al Ministerului israelian de Externe, Lior Haiat, a declarat ca alegerea lui Ebrahim Raisi in functia de presedinte al Iranului ar trebui sa fie privita „cu mare ingrijorare” de comunitatea internationala, relateaza BBC.

- Președintele rus, Vladimir Putin, l-a numit pe fostul sau omolog american, Donald Trump, un „individ colorat”, intr-un interviu de o ora și jumatate acordat NBC . Totodata, Putin a declarat ca Joe Biden este „extrem de diferit” fața de predecesorul sau. Liderul de la Kremlin i-a comparat pe cei doi…

- Liderul democrat de la Casa Alba a ajuns miercuri in Europa, unde va incerca sa repare relațiile transatlantice racite in timpul mandatului lui Donald Trump, sa ajunga la un compromis pe tema diferendelor cu liderii europeni, sa inchege o coaliție pentru contracararea Chinei și, nu in ultimul rand,…

- Presedintele parlamentului iranian a declarat ca acordul de monitorizare a activitatilor nucleare de catre Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA), valabil trei luni, a expirat în 22 mai, a relatat duminica agentia de presa Fars, citata de Reuters și Agerpres.''Din 22…

- CHISINAU, 16 mai – Sputnik. Seara de 15 mai 2021 va ramane o amintire urata pentru pasagerii unui microbuz care se deplasa dinspre vama cu Republica Moldova spre Iași. Și aceasta pentru ca in localitatea Vanatori, județul Iași, mijlocul de transport a fost lovit de un autotren care a iesit…

- Fostul deputat si coodonator Pro Romania Constanta, Mircea Titus Dobre este noul presedinte al UGIR Constanta Dobre a inregistrat pe rolul Tribunalului Constanta, sectia civila, dosarul nr. 2794 118 2021 prin care solicita acordare de personalitate juridica Dupa dobandirea personalitatii juridicii,…

- Presedintele SUA Joe Biden i-a invitat pe omologii sai chinez Xi Jinping si rus Vladimir Putin la un summit virtual privind schimbarile climatice pe care il organizeaza in 22 si 23 aprilie, a declarat pentru AFP un oficial al Departamentului de Stat al SUA, relateaza AFP. In total, 40…