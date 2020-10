Stiri pe aceeasi tema

- S-a aflat cum a reușit, de fapt, Ilie Nastase sa cumpere mașina de 250.000 de euro. Ilie Nastase și-a vandut casa din Primaverii pentru a-i putea cumpara soției lui bolid de lux. De unde a avut Iloe Nastase bani pentru a-i cumpara tinerei sale soții un Bentley Continental GT Sport Ilie Nastase și-a…

- Face ce face și ne surprinde din nou! Soția lui Ilie Nastase, seara cu... ”peripeții” intr-un restaurant din Capitala! Cum a fost surprinsa Ioana Simion, dar mai ales, ce a facut bruneta imediat dupa? Imagini de senzație surprinse de catre paparazzii Spynews.ro!

- Secretul pe care ar trebui sa il știe toți cei care sunt la un pas sa iși achiziționeze un autoturism. Potrivit specialiștilor in domeniu, exista anumite zile in care iți poți cumpara o mașina mai ieftin. Iata ce trebuie sa știi. Secretele dealerilor auto. In ce zile iți poți cumpara o mașina mai ieftin…

- Ilie Nastase (74 de ani) e pregatit sa devina din nou tata. „Nasty” a dezvaluit planurile pe care le are alaturi de Ioana Simion, cea care recent i-a devenit soție. „Ne gandim sa facem o fetița. Nu de alta, dar și ea (n.a - Ioana) mereu și-a dorit o fetița, care sa joace tenis. Facem a doua Halep”,…

- Continua schimbarile in relația dintre Ioana Simion și Ilie Nastase. Cei doi soți sunt puși pe fapte mari și au decis sa renoveze casa fostului lider mondial din zona Primaverii. De ce au luat aceasta decizie costisitoare? „Nu suport ideea de a sta in acelasi loc unde Ilie a stat cu toate cele patru…

- Ioana Simion s-a decis sa schimbe tot decorul casei, mai ales ca Brigitte Sfat a renovat locuința dupa plecarea Amaliei Nastase. Actuala soție a lui Ilie Nastase a povestit ca nu se mai simțea bine in acea casa, pentru ca simțea "energiile negative" ale fostelor soții. "Nu suport ideea de…

- Ioana are o slabiciune pentru mașini, iar soțul ei s-a conformat doleanțelor, mai ales ca urmeaza sa implineasca frumoasa varsta de 45 de ani, pe 15 septembrie. Omul de afaceri i-a daruit o mașina superba, din gama de lux a brandului Bentley. Noul model Continental GT Sport, in doua uși, valoreaza…

- O femeie din Ucraina și-a scos la vanzare baiețelul nou-nascut, iar daca nu gasea un cumparator, intenționa sa scape de copil. Despre aceasta au aflat oamenii legii, care au reținut femeia in timp ce primea banii.